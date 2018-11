Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölkartells Opec bewegen den Ölmarkt. Die Preise waren in den vergangenen Wochen stark gesunken.

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,35 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 54,57 Dollar.

Die Hauptfrage, die am Ölmarkt momentan bewegt, ...

