In Deutschland kommt zwar kein Truthahn auf den Tisch - Thanksgiving macht sich aber an der Börse bemerkbar: Ohne Impulse aus den USA warten Anleger heute ab.

Der Dax ist am Donnerstag fast unverändert in den Handel gestartet. Auch der MDax bewegte sich im Vergleich zum Vortag kaum. Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA werden die Impulse im Tagesverlauf wohl eher rar bleiben. Denn in New York herrscht bereits Wochenendstimmung. Am Donnerstag bleibt die Börse geschlossen und am Freitag wird sie wegen des "Black Fridays" nur vormittags (MEZ) öffnen.

Damit ergibt sich für Anleger eine kleine Verschnaufpause. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,6 Prozent höher bei 11.244 Punkten geschlossen, nachdem er am Dienstag auf ein Zwei-Jahres-Tief gesackt war. Der positive Handelsverlauf am Mittwoch sorgt zwar für Erleichterung, ist aber noch lange keine Trendwende

Denn der Dax steht aktuell vor einem Scheideweg: Eventuell war das Minus an Dienstag ein "reinigendes Gewitter", das alle spekulativen Anleger aus dem Markt warf. Die Kursverluste könnten aber auch nur der Auftakt einer langjährigen Baisse sein.

Die weitere Entwicklung an den Börsen dürfte auch mit den künftigen Kursen der Technologiewerte zusammenhängen. Die Aktien von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet (FAANG) liegen aktuell weit unter ihren Rekordständen. Allein Apple hat seit Monatsbeginn zeitweise 19 Prozent verloren.

So ziehen die Analysten der Helaba schon seit längerem Parallelen zu den Hochs an den Aktienmärkten im Jahr 2000. Damals platzte die sogenannte Technologieblase, eine langjährige Baisse war die Folge. "Der Eintritt in den Bärenmärkt der sogenannten FAANG-Aktien und teilweise vollzogene, deutliche Rücksetzer (unter anderem Facebook und Netflix) zeigen, dass weiterer Bewertungskorrekturbedarf vorhanden ist", schreiben die Helaba-Experten.

Auch in Deutschland hat der TecDax seit Ende August dieses Jahres rund 17 Prozent nachgegeben - deutlich mehr als der Dax, der in diesem Zeitraum lediglich elf Prozent verloren hat. "Die Leute denken, dass das Wachstum seinen Höhepunkt erreicht ...

