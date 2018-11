Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump könnte von BMW, Daimler, VW höhere US-Produktion fordern - Kreise

US-Präsident Donald Trump will offenbar die Handelsgespräche mit der Europäischen Union forcieren und den Druck auf Brüssel über direkte Gespräche mit deutschen Autokonzernen erhöhen. Washington erwäge, angesichts der wachsenden Ungeduld über das langsame Tempo der Verhandlungen, die Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen zu Gesprächen einzuladen, sagten informierte Personen. Im Kern würde es bei einem Treffen um die Frage gehen, wie die Autokonzerne ihre Produktion in den USA erhöhen könnten.

Wirtschaftsweise lehnen Vorstöße von SPD und Grünen zu Hartz-IV ab

Die Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt und Peter Bofinger haben die Vorstöße von SPD und Grünen zur Reform des Hartz-IV-Systems bis hin zu dessen Abschaffung als kontraproduktiv bezeichnet und scharf kritisiert. "Die Arbeitsmarktreformen der 2000er-Jahre haben dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung ist", sagte der Chef der Wirtschaftsweisen, Schmidt, der Rheinischen Post.

Deutsche Steuereinnahmen legen auch im Oktober deutlich zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Oktober erneut deutlich gestiegen und haben damit ihre Aufwärtsbewegung aus den Vormonaten weiter fortgesetzt. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent zu, gab das Bundesfinanzministerium bekannt. Die Entwicklung sei "im Wesentlichen durch die Lohnsteuer sowie die Körperschaftsteuer angetrieben" worden, betonte das Ministerium in seinem Monatsbericht.

Scheuer sagt Dieselgipfel in Brüssel ab

Ein für kommende Woche geplanter Dieselgipfel in Brüssel findet nach der Absage von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht statt. EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska informierte die 13 eingeladenen EU-Staaten über die Absage des für den 27. November geplanten Ministertreffens. Es sei "sinnlos", ein solches Treffen ohne das Land mit der größten Autoindustrie abzuhalten, sagte Bienkowska dem Handelsblatt.

ACEA: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt erholt sich im Oktober

Angetrieben von hohen Zulassungszahlen in Deutschland hat sich der Nutzfahrzeugmarkt in Europa im Oktober von seiner Schwächeneigung im September erholt. Insgesamt seien die Neuzulassungen in der EU sowie in Island, Norwegen und der Schweiz um 6,9 Prozent auf 229.143 Einheiten gestiegen, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. Zuwächse seien in allen Fahrzeugsegmenten verzeichnet worden. Kumuliert seit Jahresbeginn stiegen die Neuzulassungen um 3,9 Prozent auf 2,14 Millionen.

Premierministerin May sucht vor Brexit-Gipfel letzte Zugeständnisse in Brüssel

Vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit hat die britische Premierministerin Theresa May versucht, in Brüssel letzte Zugeständnisse zu erreichen. May traf mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen. London zufolge war das Treffen "Teil der andauernden Verhandlungen" über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit. Ein Durchbruch wurde danach nicht verkündet. Schon am Samstag, einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit, will May daher die Gespräche in Brüssel fortsetzen.

Kosovo knebelt Handel mit Serbien durch massive Einfuhrzölle

Das Kosovo hat mit massiven Zöllen auf serbische Importe die Spannungen mit Serbien weiter angeheizt. Die Regierung beschloss einen Aufschlag von 100 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland. Regierungschef Ramush Haradinaj sprach von einer Antwort auf die "Aggressivität" Belgrads. Belgrad forderte eine Rücknahme der Zoll-Entscheidung. Kritik kam auch von der Europäischen Union.

Saudi-Arabiens Außenminister warnt erneut vor "roter Linie" im Fall Khashoggi

Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Dschubeir hat erneut davor gewarnt, Kronprinz Mohammed bin Salman für die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich zu machen. Damit würde eine "rote Linie" überschritten, sagte al-Dschubeir dem britischen Sender BBC. Der Kronprinz und König Salman würden jeden einzelnen saudi-arabischen Bürger repräsentieren. "Und wir werden keine Diskussion oder irgendetwas tolerieren, das unserem König oder unserem Kronprinzen gegenüber verunglimpfend ist."

Mattis kündigt Jemen-Friedensgespräche für Anfang Dezember in Schweden an

Zur Beendigung des Krieges im Jemen finden nach Angaben von US-Verteidigungsminister Jim Mattis Anfang Dezember Friedensgespräche in Schweden statt. Mattis sagte, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate seien "vollständig an Bord". Er rechne damit, dass sie und die Huthi-Rebellen zu den Gesprächen nach Schweden reisen würden.

US-Armee richtet Beobachtungsposten an Grenze zwischen Syrien und Türkei ein

Die US-Armee will an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei Beobachtungsposten einrichten. Damit sollten Spannungen zwischen der Türkei und kurdischen Milizen in Syrien vermieden werden, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis. Das von Washington unterstützte arabisch-kurdische Rebellenbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) solle sich auf den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) konzentrieren können.

US-Soldaten an Grenze zu Mexiko sollen nur Schlagstöcke einsetzen dürfen

Die US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko sollen bei Zwischenfällen mit Migranten aus Zentralamerika nur Schlagstöcke einsetzen dürfen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte, Zoll und Grenzschutz könnten Soldaten zur Verstärkung anfordern, sollten Flüchtlinge gewaltsam einen Grenzübertritt versuchen. Die Soldaten seien dann aber nicht bewaffnet.

Vorsitzender von oberstem US-Gericht kritisiert Trump

US-Verfassungsrichter John Roberts hat in einem höchst ungewöhnlichen Schritt offene Kritik an Präsident Donald Trump geübt. Roberts, der dem Obersten Gericht der USA vorsitzt, verwahrte sich gegen Trumps Attacke auf einen Richter einer untergeordneten Instanz. Trump erneuerte daraufhin prompt seine Justizschelte via Kurznachrichtendienst Twitter.

Staatsmedien: Auto rast in China in Schülergruppe - Fünf Tote

Im Nordosten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Schülern vor einer Grundschule gerast. Fünf Kinder seien getötet und 18 verletzt worden, berichteten die Staatsmedien. Die Schüler überquerten gerade die Straße vor der Schule in Huludao in der Provinz Liaoning, als das Auto in die Gruppe raste und die Schüler erfasste

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Nov 105 (Okt: 104)

Frankreich/Geschäftsklima Nov PROGNOSE: 103

Japan/Kernverbraucherpreise Okt +1,0% (PROG: +1,0%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Okt +1,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Okt +0,2% gg Vm

Singapur BIP 3Q annualisiert rev. +3,0% gg Vorquartal (vorläufig +4,7%)

Singapur BIP 3Q rev. +2,2% gg Vorjahr (vorläufig +2,6%)

