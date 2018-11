Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern dürfte in der Zukunft organisches Wachstum über Zuwächse durch Zukäufe stellen, schrieb Analyst Alberto Lopez Rueda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als nächste Ziele folgten dann Dividendenerhöhungen, ausgewählte Übernahmen und Aktienrückkäufe./tav/bek Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111