Dividendenaktien zählen in unsicheren Börsenphasen als Cashflow-Quelle im Depot. Der Dividende 4 Plus Fonds setzt in seinem Portfolio gleich auf über 30 solider und dividendenstarker Titel aus Europa und den Vereinigten Staaten. Die Marktkorrektur ging natürlich auch am Fonds nicht spurlos vorbei. Clevere Anleger nutzen die Schnäppchenkurse für einen Kauf. Denn egal wie die Kurse stehen, die Dividenden lassen die Kasse immer klingeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...