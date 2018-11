Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts008/22.11.2018/09:15) - Wenn es um die Gesundheit geht, dann ist man schnell mit Warnungen, Verboten und trockener Theorie konfrontiert. Vor allem bei Keynote-Vorträgen vor versammelten Mitarbeitern stellt sich bei einem so wichtigen Thema oft gähnende Langeweile und daraus folgend Desinteresse ein. Wenn aber die bekannte und quirlige Schweizer Hormon-Kommissarin und Expertin Christine Rosa Thanner vom Zentrum für Vitalität und Hormon-Power® https://christinerosathanner.com die Bühne betritt, kann man sich auf ein Feuerwerk der mitreissenden Informationen gefasst machen. "Hormone sind mein Leben - und unser aller Leben. Ich könnte über dieses Thema gar nicht kühl und unemotional berichten. Es ist mir dafür einfach zu wichtig. In meinen Seminaren, Vorträgen und Keynotes geht es daher immer anständig zur Sache und es gibt unvergessliche Impulse zum faszinierenden Thema Hormone und den Zusammenhängen mit unserer körperlichen, geistigen und psychischen Leistungsfähigkeit", so Christine Rosa Thanner über ihre Vorträge, die sie anlässlich Jahrestagungen, Kongressen, Messen, Kundenevents, Mitarbeiterveranstaltungen und Führungskräftetagungen hält. "Tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand" "Gerade komplizierte Themen müssen so präsentiert werden, dass sie unterhaltend und gleichzeitig lehrreich sind und damit einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. Das gelingt am einfachsten durch direkte Beteiligung der Teilnehmer und Aktivierung aller Anwesenden", so Thanner. Zahlreiche Unternehmen, denen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter, Führungskräfte oder auch Kunden am Herzen liegt, nutzen bereits seit vielen Jahren das Know-how der Vitalitätsexpertin und erleben jedes Mal einen inspirierenden Vortrag von der Referentin zu den folgenden Themen: - Vitalität und Leistungsfähigkeit als wichtigste Basis für Spitzenleistungen im Beruf und warum unsere internen "Dirigenten" so immens wichtig sind für Spitzenleistungen - Vitalitäts-Management für Top-Leistungen im Berufsleben und die geheimnisvolle Kraft der körpereigenen "Energie- Regisseure" und des "Gelassenheits-Managers" - Das Geheimnis der Leistungsfähigkeit - Lernen Sie den HQ-Code und die internen "Rockstars" kennen - Wie Sie Ihre geistige und körperliche Leistungsfähigkeit im Berufsleben steigern - Mit welchen machtvollen und doch so unbekannten Kräften in ihrem Körper sie zusammenhängen - Was Sie unbedingt für Ihre Leistungsfähigkeit im Berufsleben wissen müssen - Vom Hormo Sapiens zum Homo Sapiens "Bei einem Vortrag überzeugt nichts mehr, als das eigene Erleben über die 5 Sinne. Es geht darum, den Bauch, das Herz, den Kopf und die Seele des Menschen anzusprechen", so die Schweizer Vitalitätsexpertin und Rednerin Christine Rosa Thanner vom Zentrum für Vitalität und Hormon-Power® in Zürich. https://christinerosathanner.com/vortraege Einige Referenzen der Vitalitäts-Expertin: Schweizerisches Marketingforum, Kuoni, Egokiefer, Rhema Unternehmertag 2014, Verband Labmed, ZAK AG, Geberit, Schindler Aufzüge, Colgate Palmolive Schweiz, Swissict, Winterthur Versicherung, Atag Debis, Ringier, UBS Zürich, Basler Versicherungen Deutschland, Credit Suisse Uster, Cargologic, Swissair, Swisscom, Martin Stiftung, Belimo, SBB, Wella Ag, Schindler Informatik, BIZ, Atraxis, Siemens, Robert Bosch GmbH, Pago AG, Suva, SF1, SF2, TeleZüri, Radio1, Swica, Postfinance, Raiffeisenbanken, Microsoft, Kühne & Nagel, Kuoni, IBM, Holcim, NZZ, Migros, Leica, Empa, Post, SUN Microsystems, Zürich Versicherung, Klinge Pharma, SmithKline Beecham Pharma, Dresdner Bank, Bank Sal. Oppenheim, Siemens Nixdorf, Nomura Bank, EWMD, Stadt Regensburg, Swiss Re, Schweizer Kneippverband, Systor, Daimler Chrysler Services, PriceWaterhouseCoopers, Huber & Suhner, Global KnowledgeNetwork, BSI AG, Büro Fürrer, Zahnärztekasse und weitere im In- und Ausland. Weblink: https://christinerosathanner.com/vortraege (Ende) Aussender: Zentrum für Vitalität und Hormon-Power® Ansprechpartner: Christine Rosa Thanner Tel.: +41 44 994 57 27 E-Mail: info@hormon-power.ch Website: www.hormon-power.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181122008

