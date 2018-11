Die HSH Nordbank hüllt sich in neue Gewänder: Nach der Umbenennung in Hamburg Commercial Bank wurde auch das Logo neu designt.

Der Neustart rückt näher. In wenigen Tagen könnte die HSH Nordbank formal neuen Eigentümern gehören. Um für alle Welt sichtbar mit der von Milliardenverlusten und Skandalen geprägten Vergangenheit abzuschließen, verpassen die Käufer um die Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers der bisherigen Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein einen neuen Namen. Wie Insider berichten, soll das Institut künftig Hamburg Commercial Bank heißen. Das Logo mit diesem Namenszug hat ein Hamburger Markenanwalt in den vergangenen Wochen beim Deutschen Patent- und Markenamt in München angemeldet. Die Bank will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...