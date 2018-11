PANTAFLIX AG setzt Aktiensplit um DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme PANTAFLIX AG setzt Aktiensplit um 22.11.2018 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX AG setzt Aktiensplit um München, 22. November 2018. Am 7. November 2018 wurde die Kapitalerhöhung der PANTAFLIX AG aus Gesellschaftsmitteln im Handelsregister eingetragen. Die Umwandlung wurde auf der ordentlichen Hauptversammlung der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) am 25. Juli 2018 beschlossen. Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 13.975.500,00 und ist eingeteilt in 13.975.500 Stückaktien. So stehen den Aktionären der Gesellschaft aus der Erhöhung des Grundkapitals durch eine (teilweise) Umwandlung der eigenen Kapitalrücklage sogenannte Gratisaktien im Verhältnis 1:10 zu. Letzter Handelstag vor dem Aktiensplit, der technischen Umsetzung der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe der Gratisaktien, ist voraussichtlich der 26. November 2018. Die Notierung der neuen Aktien wird am 29. November 2018 aufgenommen. Die Zuteilung erfolgt mittels Depotgutschrift nach dem Bestand vom 28. November 2018 abends. Damit verfügen die Aktionäre ab dem 29. November 2018 für jede bisher für sie verwahrte Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 durch Einbuchung von weiteren 10 Stückaktien über insgesamt 11 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00. Seitens der Aktionäre der PANTAFLIX AG sind keine Aktivitäten erforderlich. Die neuen Aktien sind vom Beginn des laufenden Geschäftsjahres 2018 an gewinnberechtigt. Listing und Wertpapierkennnummer bleiben unverändert. Noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des 26. November 2018. Mit dem Aktiensplit macht der Konzern die PANTAFLIX-Aktie insbesondere auch für Privatanleger attraktiver und steigert gleichzeitig die Handelsliquidität. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 898 272 27 E-Mail: sh@crossalliance.com 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749307 22.11.2018 ISIN DE000A12UPJ7 AXC0083 2018-11-22/09:46