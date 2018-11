Monaco di Baviera (ots) -



Il fornitore di servizi di mobilità tedesco Sono Motors ha comunicato oggi la collaborazione con Continental, il secondo produttore mondiale di componenti automobilistici. La divisione Powertrain dell'azienda tedesca conosciuta per la sua grande tradizione, costruirà l'unità elettrica (Electric Drive Unit, EDU) per la Sion, la prima vettura elettrica con integrazione solare prodotta in serie. L'accordo prevede la collaborazione tra Sono Motors e Continental per tutto il ciclo di vita della vettura.



Integrando in un unico sistema l'elettronica di potenza e il cambio nell'Electric Drive Unit si riducono sia le dimensioni che il peso, a tutto vantaggio della potenza della Sion. Questa unitá di propulsione già ben convalidata si può montare nella Sion senza ulteriori modifiche di rilievo e si concilia quindi con la strategia innovativa di Sono Motors che prevede l'utilizzo di componenti carry-over.



"La decisione di collaborare con Continental segna il completamento di un altra fase importante della preparazione alla produzione in serie della Sion. Continental è un partner di grande esperienza e dagli standard molto alti che condivide il nostro entusiasmo per creare automobili con soluzioni rivoluzionarie. La qualità e l'alto livello tecnico di Continental sono riconosciuti in tutto il mondo", afferma Roberto Diesel, CTO di Sono Motors.



La Sion ha una batteria dalla capacità di 35 kWh. L'ottimizzazione del motore permette una buona riduzione dei consumi. L'autonomia di 250 chilometri che abbiamo finora comunicato è stata confermata anche dalle simulazioni dei test effettuate secondo i nuovi standard WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), che hanno misurato ben 255 chilometri. Le ragioni principali che hanno contribuito alla scelta della trazione anteriore sono l'incremento dell'efficienza del motore e della frenata rigenerativa.



Quest'anno Sono Motors ha annunciato la collaborazione con ElringKlinger per la progettazione e produzione della batteria. Con Automotive Solutions Germany (ASG), specializzata nella produzione in serie di sistemi di illuminazione in campo automobilistico, Sono Motors ha creato un sistema LED su misura per la Sion. Attualmente Sono Motors registra ben 8.800 preordini per la vettura.



A proposito di Sono Motors



Sono Motors è nata nel 2016 da un progetto partito in un garage tra due amici e dalla loro visione di una mobilità sostenibile e libera da combustibili fossili.



Oggi un team competente composto da ingegneri, designer, tecnici e esperti dell'industria sta sviluppando un'auto elettrica orientata al futuro e adatta alla vita quotidiana. La Sion ha celle solari integrate nella carrozzeria ed è dotata di servizi di mobilità innovativi.



Le emissioni di CO? risultanti dalla produzione saranno completamente compensate. Con il supporto di investitori e crowdfunding nel 2017 sono stati prodotti i primi prototipi guidati e provati da oltre 13.000 persone interessate nell'ambito di prove di guida e roadshows. La visione dei fondatori di Sono Motors è stata confermata dalla travolgente risposta al concetto di mobilità ed è diventata realtà: la produzione in serie dell'auto elettrica Sion comincia nel 2019.



