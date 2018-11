Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im Vormittagshandel wenig verändert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1398 US-Dollar. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1409 Dollar festgesetzt.

Beobachter gehen von einem zunächst ruhigen Handel aus. Am Vormittag werden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA sind die Märkte wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen.

Die italienische Haushaltspolitik könnte jedoch wieder für Impulse sorgen. Der italienische Vizepremierminister Matteo Salvini will laut einem Interview mit dem Fernsehsender RAI im Haushaltsstreit mit der EU nicht einlenken. Salvini, der auch Chef der Lega ist, will an allen Reformen, die mit der Fünf-Sterne-Bewegung vereinbart worden sind, festhalten. Er mache sich allerdings Sorgen wegen des Anstiegs der Zinsdifferenz (Spread) zwischen deutschen Bundesanleihen und italienischen Staatsanleihen. Dieser Spread kann laut Salvini allerdings nicht durch die Regierung kontrolliert werden./jsl/bgf/fba

ISIN EU0009652759

AXC0092 2018-11-22/10:06