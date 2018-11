TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag ohne klaren Trend gezeigt. Die chinesischen Börsen zeigten sich hoch volatil, Händler sprachen von Richtungssuche. Hongkong drehte im späten Handel wieder leicht ins Plus. Tokio und Sydney schlossen mit stabilen Zugewinnen. Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse, diese hatte sich nach einer zweitägigen Baisse stabilisiert. Die für Asien wichtige technologielastige Nasdaq war nach deutlichen Abgaben in den vergangenen Tagen etwas gestiegen. Angesichts des Feiertages in den USA und am Freitag in Japan verlief der Handel in Asien eher unspektakulär.

Zudem rückte der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder in den Blick. Medienberichten zufolge nimmt der als Falke bekannte Berater des US-Präsidenten, Peter Navarro, nicht an dem Ende des Monats stattfindenden G20-Gipfel in Argentinien teil, auf dem Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping aufeinander treffen. Am Markt wurde dies als positives Anzeichen dafür gewertet, dass eine Einigung im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf dem Gipfel möglich erscheine.

Seoul von Autowerten belastet

In Tokio gewann der Nikkei-Index bis zum Handelsende 0,7 Prozent auf 21.647 Punkte hinzu. Etwas Rückenwind erhielt der Index vom Yen. Der Dollar kostete zuletzt rund 113 Yen. Am Vortag hatte er im Tief bei 112,63 Yen gelegen. Die japanischen Verbraucherpreise waren im Oktober um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In der Kernrate hatten sich die Preise wie von Ökonomen erwartet um 1 Prozent erhöht.

Die Zugewinne waren in Japan breit gestreut. Nach der leichten Erholung der Ölpreise am Vortag wurde der Index von Energiewerten gestützt. Zudem gewann der Bausektor 1,5 Prozent. Unter Abgabedruck standen hingegen Finanzwerte. Mitsubishi UFJ verloren 1,4 Prozent, T&D Holdings gaben 0,3 Prozent nach. Aktien der Brauerei Sapporo legten um 7,1 Prozent zu.

An der Börse in Hongkong erhöhte sich der Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent. Das Index-Schwergewicht Tencent legte um 2,6 Prozent zu. Telekom-Aktien notieren hingegen leichter. China Mobile gaben 1 Prozent ab. Unter Druck standen Immobilienwerte: China Vanke, Evergrande und Country Garden verloren bis zu 3,4 Prozent. Im chinesischen Kernland gab der Schanghai-Composite um 0,2 Prozent nach. Aufgrund von erwarteten Preiserhöhungen stiegen Aktien von einigen Vitaminherstellern um das Tageslimit von 10 Prozent.

In Südkorea gab der Kospi 0,3 Prozent nach. Abgaben von bis zu 5,1 Prozent verzeichneten Hyundai und Kia. Einem Bericht zufolge prüfen US-Staatsanwälte gegenwärtig, ob die beiden Autohersteller Fahrzeugrückrufe in den vergangenen Jahren ordnungsgemäß durchgeführt haben.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent fester. Gestützt wurde er vom Gesundheitssektor, der 2,7 Prozent zulegte. Der Verbrauchsgütersektor gewann 1,3 Prozent. Auch die gestiegenen Ölpreise halfen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.691,30 +0,86% -6,16% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.646,55 +0,65% -4,91% 07:00 Kospi (Seoul) 2.069,95 -0,32% -16,11% 07:00 Schanghai-Comp. 2.645,43 -0,23% -20,03% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.000,36 +0,18% -13,18% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.714,71 -0,28% -8,72% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.047,46 +0,29% -11,05% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.695,08 -0,02% -5,65% 10:00 BSE (Mumbai) 35.277,28 +0,22% +4,33% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1399 +0,1% 1,1384 1,1394 -5,1% EUR/JPY 128,75 +0,0% 128,73 128,54 -4,8% EUR/GBP 0,8921 +0,1% 0,8912 0,8896 +0,3% GBP/USD 1,2778 +0,1% 1,2772 1,2806 -5,5% USD/JPY 112,95 -0,1% 113,11 112,84 +0,3% USD/KRW 1130,70 -0,5% 1136,53 1130,98 +5,9% USD/CNY 6,9361 +0,1% 6,9270 6,9414 +6,6% USD/CNH 6,9289 +0,1% 6,9254 6,9371 +6,4% USD/HKD 7,8309 -0,0% 7,8326 7,8315 +0,2% AUD/USD 0,7239 -0,3% 0,7258 0,7233 -7,4% NZD/USD 0,6792 -0,5% 0,6825 0,6816 -4,3% Bitcoin BTC/USD 4.569,06 +0,7% 4.537,92 4.540,86 -66,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,33 54,63 -0,5% -0,30 -5,9% Brent/ICE 63,11 63,48 -0,6% -0,37 -0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,34 1.226,06 +0,1% +1,28 -5,8% Silber (Spot) 14,49 14,51 -0,1% -0,02 -14,4% Platin (Spot) 845,45 847,50 -0,2% -2,05 -9,0% Kupfer-Future 2,79 2,79 -0,0% -0,00 -16,6% ===

