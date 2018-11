Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag auf ein Zweijahrestief abgerutscht war, gelang es dem Index am Mittwoch, im Rahmen einer technischen Reaktion, etwas Boden (+1,61 Prozent) gutzumachen, berichten die Analysten der Helaba. Im Zuge dessen seien Widerstände in Form einer Fibonacci-Extension (11.141) und die Strukturmarke bei 11.190 Zählern herausgenommen worden. ...

