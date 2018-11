Zürich (awp) - Mitten in einer grösseren Korrektur an den Kryptomärkten startet die Börsenbetreiberin SIX den Handel mit einem Krypto-Indexprodukt. Herausgegeben wird das Exchange-Traded Product (ETP) vom Zuger Finanz-Startup Amun. Entgegen früheren Medienankündigungen soll das Indexprodukt aber nur noch vier anstatt fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...