Bern - Inhaberaktien sollen in Namenaktien umgewandelt oder als Bucheffekten ausgestaltet werden. Trotz Kritik in der Vernehmlassung hält der Bundesrat daran fest. Er will damit verhindern, dass die Schweiz auf einer schwarzen Liste landet.

Der Bundesrat hat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, mit dem Empfehlungen des "Global Forums" der OECD umgesetzt werden sollen. Die Vorlage sei in der Vernehmlassung kritisch aufgenommen worden, schreibt er in der am Donnerstag veröffentlichten Botschaft. An den Hauptpunkten halte er dennoch fest.

Ohne die Massnahmen werde die Schweiz in der nächsten Länderüberprüfung eine ungenügende Gesamtnote erhalten. Das hätte einen beträchtlichen Reputationsschaden zur Folge, warnt der Bundesrat. Die Schweiz liefe auch Gefahr, auf die Liste nicht kooperierender Staaten gesetzt zu werden.

Ausgestaltung als Bucheffekten

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Inhaberaktien nur noch zulässig sind, wenn die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat - oder wenn die Inhaberaktien als Bucheffekten ausgestaltet sind. Die zweite Möglichkeit - eine Beteiligung ohne ausgegebene Wertpapiere - hat der Bundesrat nach der Vernehmlassung neu aufgenommen.

Festhalten will er auch an Sanktionen für den Fall, dass Aktionäre ihre Pflicht zur Meldung von wirtschaftlich berechtigten Personen verletzten - oder Gesellschaften ihre Pflicht zur Führung von Verzeichnissen über Aktionäre und wirtschaftlich berechtigte Personen.

Längere Fristen

Verlängert hat der Bundesrat nach der Vernehmlassung die Fristen: Inhaberaktien sollen nicht auf den Zeitpunkt des Infkrattretens hin automatisch in Namenaktien ...

