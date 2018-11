Unter dem Titel "Dezentrale Intelligenz - Smarte Radialventilatoren im Spiralgehäuse" präsentiert Product & Market Manager Danijel Debak die Radialventilatoren mit "GreenIntelligence" am Dienstag, 27.11.2018 von 14:40-15:00 Uhr, im Forum in Halle 3, Stand 3-668. Der Eintritt für Messebesucher ist frei, der Vortrag findet in deutscher Sprache statt. Neben ihren hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Luftleistung und Geräusch sind die RadiCal standardmäßig mit intelligenten IoT-Features ausgerüstet. Die in dem Gebläse integrierte zentrale Elektronik bietet neben der Motorsteuerung weitere Möglichkeiten. Ein im Ausblas des Spiralgehäuses ...

