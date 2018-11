Deutsche Telekom - T-Aktie erfreut Anleger wieder!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktie der Deutsche Telekom zählt bis dato zu den stärksten Titeln im DAX. Während der Börsenindex seit Jahresbeginn rund 14 Prozent im Minus liegt, hat sich die T-Aktie um 2,6 Prozent verbessert. Nach Angaben von Thomson Reuters sind die meisten Experten mittelfristig weiter optimistisch für das Papier gestimmt.

Schließlich gibt es Lichtblicke. So haben die Bonner im Breitband, Mobilfunk- und Festnetzgeschäft in Deutschland weiterhin eine marktführende Position. Bei einer Konsolidierung in Europa führt an der Deutschen Telekom somit kaum ein Weg vorbei. Sowohl in Deutschland als auch im übrigen Europa weist der Trend wieder nach oben. Das soll mittelfristig auch für den zuletzt schwachen Bereich T-Systems gelten. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh will T-Systems bis Ende 2020 profitabel machen. Dazu wird das Management schlanker und Dienstleistungen sollen in das kostengünstigere Ausland verlagert werden.

Größere Veränderungen stehen auch bei der US-Mobilfunktochter T-Mobil US bevor. Zuletzt war die US-Tochter der größte Gewinnbringer der Bonner. Im Frühjahr vereinbarte T-Mobil US und Sprint die Fusion. Aktuell liegen die Pläne bei den Kartellbehörden zur Prüfung. Bekommen die beiden Konzerne grünes Licht würde das Gemeinschaftsunternehmen zu den Marktführern AT&T und Verizon aufschließen. Seit September vergangenen Jahres bietet T-Mobil One Family-Kunden in den USA Netflix kostenlos an. Damit soll die Zahl der Kunden weiter gesteigert werden. Zudem erwarb T-Mobil US Ende 2017 Layer3 TV um einen eigenen TV-Dienst zu starten.

Angemessen bewertet

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 und einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) erscheint die Aktie nach Ansicht der meisten Analysten angemessen bewertet. Frei von Risiken ist die Aktie dennoch nicht. Schließlich ist das US-Geschäft derzeit der größte Wachstumstreiber und die geplante Fusion des US-Geschäfts mit Sprint offen. Viel wird zudem von einer potenziellen Restrukturierung von T-Systems abhängen.

Deutsche Telekom



Widerstände: 15,90 EUR

Unterstützungen: 14,35/15,00 EUR

Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich seit Frühjahr diesen Jahres aufwärts und markiert aktuell sogar ein neues Jahreshoch. Unterstützung findet der Index im Bereich von EUR 15. Solange diese Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 15,90 und im weiteren Verlauf sogar bis EUR 18. Kippt der Index hingegen unter EUR 15 könnte es zu einem Rücksetzer bis EUR 14,70 kommen.

Deutsche Telekom in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.01.20187 - 22.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.11.2013 - 22.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

