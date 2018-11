Die Oberbank, in enger Beziehung stehend zu Lenzing -Aufsichtsratmitglied Franz Gasselsberger, kauft weitere Lenzing-Aktien. Jüngst wurden 1.781 Stück zu je 78,20 Euro erworben, was in Summe ein Volumen von knapp 140.000 Euro ergibt. Zuletzt wurden bereits einige Deals von in Summe mehr als 4.000 Aktien gemeldet.

