Für die S Immo bleibt Deutschland einer der wichtigsten Märkte. Jüngster Erfolg: Die Leuchtenfabrik in Berlin-Schöneweide ist drei Jahre nach dem Ankauf nahezu voll vermietet. Als das Objekt an der Spree im Juni 2015 gekauft wurde, standen die Büroflächen weitgehend leer, so die S Immo. Seitdem sei die ehemaligen Spreehöfe renoviert, in kleinere Einheiten aufgeteilt und die Mieterstruktur dank der Neupositionierung völlig neu aufgebaut worden. Einer der Hauptmieter ist der Coworking-Anbieter Regus. Robert Neumüller, Geschäftsführer der S Immo Germany, beschreibt die Herangehensweise: "Wir haben früh erkannt, dass ein Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt stattfindet. Viele Unternehmen haben heute völlig andere ...

