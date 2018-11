(shareribs.com) London 22.11.2018 - Die Ölpreise verlieren am Donnerstag leicht. Die Spekulationen über die Förderkürzungen der OPEC haben nur kurzzeitig Wirkung gezeigt. Stattdessen belastete der neuerliche Anstieg der Rohölbestände in den USA. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 4,9 Mio. auf 446,9 Mio. Barrel gestiegen. Die Bestände liegen damit nahe des höchsten Niveaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...