Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach massiv unterdurchschnittlicher Kursentwicklung verglichen mit Wettbewerbern seien die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers reif für eine Neubewertung, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Untermauert sehen die Experten sie durch eine mögliche Anhebung des mittelfristigen Magenziels für das Rüstungsgeschäft./ag/bek Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-11-22/10:20

ISIN: DE0007030009