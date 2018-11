Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Thanksgiving-Feiertag in den USA gehen die europäischen Börsen überwiegend etwas leichter in den Handel am Donnerstag. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 11.178 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,7 Prozent auf 3.133 Punkte. Zu Beginn des Handels bleiben nun erst einmal die Anschlusskäufe aus: "Wie so oft in den letzten Wochen ist jetzt wieder entscheidend, ob noch Anschlusskäufer in den Markt kommen", sagt Thomas Altmann von QC Partners zu den weiteren Tagesaussichten.

Zuletzt hätten die Schnäppchenjäger ihre Positionen häufig nach kurzer Zeit wieder veräußert, sagt der Vermögensverwalter. Wenn sich dieser Trend fortsetze, könnte auch der jüngsten Erholung schnell der Atem ausgehen.

Andererseits sind die Stabilisierungszeichen deutlich. Der DAX habe die früheren Jahrestiefs zuletzt nur noch marginal und vorübergehend unterschritten, auch der Euro-Stoxx-50 habe sich an der gleichartigen Unterstützung stabilisiert. "Das deutet darauf hin, dass die Erholung noch Potenzial hat", sagt ein Marktanalyst. Auf der übergeordneten längerfristigen Ebene bleibe die Situation allerdings weiterhin kritisch.

Weder von den US-Vorlagen noch von den asiatischen Börsen kommen am Morgen nennenswerte Impulse. Die Umsätze dürften merklich abflauen, eben wegen des Feiertags in den USA. In den kommenden Tagen wird der Markt darauf achten, wie verkaufsstark sich der "Black Friday" und der so genannte Cyber-Monday tatsächlich entwickeln.

Versorger mit Kurseinbruch von Centrica an der Spitze der Verlierer

Besonders schwach zeigen sich zunächst der Index der Versorger-Aktien mit einem Minus von 1,3 Prozent. Centrica brechen regelrecht ein. Der Kurs verliert 9,0 Prozent. "Der Ausblick enttäuscht", sagt ein Händler. Der Versorger hat einen Gewinn je Aktie von 11,5 Pence in Aussicht gestellt. "Der Markt hat aber 12,9 Pence erwartet", so der Teilnehmer.

Unter Druck stehen auch Rotork, ein Zulieferer unter anderem für die Gasindustrie, deren Kurs um 8,3 Prozent einbricht. Händler sprechen von einem enttäuschenden Auftragseingang.

Schwach zeigen sich auch die Banken und die Telekom-Aktien mit Index-Abschlägen von jeweils gut 1 Prozent.

Pharma wieder Fels in der Brandung

Auf der anderen Seite entziehen sich Pharma-Aktien erneut der Schwäche, der Sektor-Index klettert um 0,2 Prozent. Grifols gewinnen 1,5 Prozent und Glaxosmithkline legen um 0,5 Prozent zu. Im DAX steigen Merck KGaA um 0,7 Prozent.

Auf der Verliererseite im DAX stehen wieder Covestro, die mehr 2,5 Prozent abgeben. In der zweiten Reihe steigen Delivery Hero um 3 Prozent, die Citi hat die Aktien auf die Kaufliste genommen. Rheinmetall ziehen mit einer Kaufempfehlung der BNP mit einem 100er Kursziel um 2,4 Prozent auf 78,76 Euro an. Nordex profitieren mit einem Plus von 1,6 Prozent von einem Auftrag aus Irland.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.133,05 -0,66 -20,86 -10,59 Stoxx-50 2.889,37 -0,60 -17,52 -9,08 DAX 11.178,50 -0,58 -65,67 -13,46 MDAX 23.224,56 -0,34 -80,13 -11,36 TecDAX 2.513,63 -0,48 -12,19 -0,61 SDAX 10.351,29 -0,25 -25,46 -12,92 FTSE 7.000,02 -0,71 -50,21 -8,29 CAC 4.944,08 -0,63 -31,42 -6,94 Bund-Future 160,81 0,11 2,96 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:06 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1404 +0,17% 1,1397 1,1405 -5,1% EUR/JPY 128,75 +0,01% 128,82 128,85 -4,8% EUR/CHF 1,1333 +0,12% 1,1336 1,1343 -3,2% EUR/GBP 0,8919 +0,08% 0,8915 0,8916 +0,3% USD/JPY 113,04 -0,06% 113,03 112,99 +0,4% GBP/USD 1,2793 +0,16% 1,2785 1,2789 -5,3% Bitcoin BTC/USD 4.573,83 +0,8% 4.566,69 4.549,81 -66,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 J. 0,36 0,37 -0,07 USA 2 Jahre 2,81 2,81 0,92 USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,58 54,63 -0,1% -0,06 -5,5% Brent/ICE 62,48 63,48 -1,6% -1,00 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,15 1.226,06 +0,1% +1,09 -5,8% Silber (Spot) 14,51 14,51 +0,0% +0,00 -14,3% Platin (Spot) 846,35 847,50 -0,1% -1,15 -9,0% Kupfer-Future 2,79 2,79 -0,0% -0,00 -16,6% ===

