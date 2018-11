- Dekoratives Objekt nach dem Motiv der traditionellen deutschen Weihnachtspyramide -



Sapporo, Japan (ots/PRNewswire) - Der Vorstand von Sapporo White Illumination veranstaltet vom 22. November (Donnerstag) bis 25. Dezember (Dienstag) den 17. deutschen Weihnachtsmarkt in Sapporo (https://white-illumination.jp/munich/) im Sapporo 2-chome Odori Park.



Bild: Das Original-Dekorationsobjekt "Geschenk des Schnees" https://kyodonewsprwire.jp/img/201811200576-O1-KY6mBecF



Der deutsche Weihnachtsmarkt in Sapporo wurde zum ersten Mal 2002 anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen den Schwesterstädten München und Sapporo veranstaltet. Der Weihnachtsmarkt, eine traditionelle deutsche Veranstaltung, findet jedes Jahr in Sapporo statt, und bietet vielen Menschen die Möglichkeit, die Attraktivität Münchens kennenzulernen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum 17. Mal statt. Im letzten Jahr besuchten 1,3 Millionen Menschen aus Hokkaido und anderen Städten die Veranstaltung.



Der Veranstaltungsort umfasst mehr als 30 Geschäfte, darunter Warenstände für weihnachtliche Produkte sowie Gastronomiestände für Gourmetartikel wie Glühwein, deutsches Bier und warme Würstchen. In diesem Jahr wird ein Original-Dekorationsobjekt "Geschenk des Schnees" nach dem Motiv einer traditionellen deutschen Weihnachtspyramide in der Mitte des Veranstaltungsortes aufgestellt, um das Weihnachtsfest in diesem Jahr noch spektakulärer zu gestalten.



Darüber hinaus werden während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarktes Veranstaltungen und Workshops zur Vermittlung der deutschen Kultur angeboten, die den interkulturellen Austausch fördern und es den Menschen ermöglichen, die Weihnachtsatmosphäre zu genießen. Darüber hinaus werden ein Suchspiel nach den auf dem Weihnachtsmarktgelände versteckten Rentieren sowie eine Briefmarkensammelaktion veranstaltet, bei der Sie Glühwein beim Wechsel von Stand zu Stand genießen können.



Die Sapporo White Illumination findet ebenfalls während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarkts am Veranstaltungsort statt. Die Glühbirnen, die sich über das weitläufige Gelände des Veranstaltungsortes erstrecken und Sapporo erhellen, und die Kombination aus weißem Schnee und dieser Beleuchtung schaffen eine fantastische Atmosphäre.



Veranstaltungsübersicht



Titel: 17. deutscher Weihnachtsmarkt in Sapporo Dauer: 34 Tage vom 22. November (Do.) bis 25. Dezember (Di.) Öffnungszeiten: Von 11 bis 21 Uhr (letzte Bestellung um 20:45 Uhr)



Veranstaltungsort: 2-chome Odori Park, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido Gebühr: Freier Eintritt



URL: https://white-illumination.jp/munich/



