Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Solarwirtschaft wählte Moritz Ritter zum Nachfolger des langjährigen Vizepräsidenten Helmut Jäger. Auch im Vorstand gibt es ein paar neue Gesichter.Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung hat der BSW-Solar Teile seiner Führungsgremien neu besetzt. Als Präsident wird für weitere zwei Jahre Joachim Goldbeck (Goldbeck Solar GmbH) an der Spitze des Branchenverbandes stehen. Neuer Vizepräsident ist Moritz Ritter (Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG), der nach 16 Jahren im Amt Helmut Jäger (Solvis GmbH) ablöst. Jäger wechselt in der Vorstand des ...

