flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Donnerstag zum Handelsschluss ein uneinheitliches Bild aus. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 21.646,55 Punkten an der TSE aus dem Handel. Der australische ASX200 konnte mit 0,86 Prozent auf 5.691,30 Punkte hinzugewinnen, während der südkoreanische Kospi um 0,32 Prozent auf 2.069,95 Punkte verlor. Die US-Futures werden am Donnerstag keine hohe Bedeutung erlangen, denn die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.216,29 Punkten.

Zur Charttechnik: Der DAX ging am Mittwoch mit einem Kursgewinn von 1,61 Prozent bei 11.244,17 Punkten aus dem Xetra-Handel. Um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln, wäre der Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 02. November 2018 bei 11.689,96 Punkten bis zum Jahrestief des 20. November 2018 bei 11.009,25 Punkten heranzuziehen. Aufgrund dieses Kursverlaufs wären die Widerstände bei den Marken von 11.269/11.350/11.430/11.529 und 11.690 Punkten abzuleiten. Die Unterstützungen fänden sich bei 11.170 und 11.009 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite bei 10.849/10.749 und 10.588 Punkten.

