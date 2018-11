Erstmals seit Oktober 2011 notiert der MDAX wieder an der 200-Wochen-Linie. Es bietet sich eine Spekulation darauf an, dass diese per saldo zumindest knapp behauptet wird. Mit der ausgewählten Position sind auf Sicht von knapp vier Monaten Gewinne von 23 Prozent drin. Von Stefan Mayriedl

Den vollständigen Artikel lesen ...