Andy Borg steht seit über 35 Jahren auf der Schlager-Bühne - und feiert einen Erfolg nach dem anderen. Dabei haben seine Eltern gar nicht an eine Musikerkarriere ihres Sohnes geglaubt. "Meine Eltern haben damals gesagt: Du kannst mit der Musik mal keine Familie ernähren", verrät der 58-jährige Österreicher in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (12/2018; EVT: 22. November). Und stolz fügt er hinzu: "Sie glaubten nicht an mich, aber ich hab's ihnen gezeigt!" Zunächst hat er damals jedoch vorsichtshalber eine Ausbildung zum Mechaniker absolviert. "Weil ich vom Sternzeichen Skorpion bin, hab ich einen anständigen Beruf gelernt", sagt der Sänger und Moderator. Andy Borg hatte 1982 mit dem Hit "Adios Amor" seinen Durchbruch als Schlagersänger geschafft. Ab 1996 moderierte er die "Schlagerparade der Volksmusik" und von 2006 bis 2015 den "Musikantenstadl". Vor wenigen Wochen hat er seine neue CD "Jugendliebe" veröffentlich. Und am 22. Dezember startet er im SWR mit der neuen monatlichen TV-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg".



Die neue Sendung sei "eine wunderschöne Zugabe", sagt der Sänger weiter in dem Interview mit "Meine Melodie". "Ich freue mich darauf, mit großartigen Evergreens und aktuellen Schlagern als Gastgeber dieser neuen Musikshow dem Fernsehpublikum auch weiterhin Freude bereiten zu können." Genaues über den Ablauf des TV-Events will Andy Borg aber noch nicht verraten: "Ich kann nur sagen: Es wird richtig toll! Ich werde meine Gäste in einer gemütlichen Weinstube empfangen."



