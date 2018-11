Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 13,30 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Ausbau des 5G-Netzes könne sich trotz hoher Investitionen in die dafür notwendige Infrastruktur letztlich vorteilhaft für den Telekomkonzern erweisen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Verkauf von Aktiva im Verlauf des nächsten Jahres./bek/la

Datum der Analyse: 22.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005557508

AXC0103 2018-11-22/10:38