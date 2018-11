Stimmung an der Wall Street etwas besser Ölmarkt kämpft weiterhin an kritischem Bereich EUR auf der Suche nach richtungsweisendem Impuls DE30: Sind die Bemühungen der Bullen nachhaltig?

Vor dem großen US-Feiertag (Thanksgiving) konnte sich am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street etwas verbessern. Der marktbreite S&P 500 stieg bereits im vorbörslichen Handel und bildete am späten Nachmittag ein Tageshoch bei 2.671 Punkten aus. Daraufhin wurde ein Teil der Gewinne wieder abgegeben, die Verkäufer drehten damit den Kurs kurz vor dem Eröffnungskurs von 2018 (2.679 Punkte) um. Der US-Aktienindex schloss den Handelstag aber dennoch mit einem Plus von 0,3%. Während der Asien-Sitzung am Donnerstag hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Ansonsten sorgte Donald Trumps Twitter-Nachricht zum fallenden Ölpreis für Aufmerksamkeit: "Das ist wie eine große Steuersenkung für Amerika und die Welt" und bedankte sich hierbei bei Saudi-Arabien. Der jüngste Preisverfall dürfte jedoch eher auf eine weltweit zurückgehende Ölnachfrage zurückzuführen sein. Der US-Präsident hält zudem weiter an den Beziehungen zu Saudi-Arabien (wichtiger Militär- und Handelspartner) fest, trotz einer ...

