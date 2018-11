Zürich - Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum stattet seine Nevis Security Suite mit einer neuen DevOps-Plattform aus. Die Plattform bringt Nevis-Kunden höhere Agilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bei der Bereitstellung digitaler Angebote und Sicherheitsinfrastrukturen.

An der Spitze der digitalen Revolution

Beschleunigte Digitalisierung, schnell ändernde Bedürfnisse und Erwartungen beim Kunden, Umstrukturierungen und Akquisitionen, Einführung disruptiver Technologien - all dies erfordert von der IT hohe Agilität und Geschwindigkeit. Die neue DevOps-Plattform nevisAdmin 4 unterstützt eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen IT-Disziplinen. Produktentwicklungs- und Betriebsteams können neue Kundenangebote mit hoher Frequenz einführen. Standard-Anwendungsfälle werden mit wiederverwendbaren Konfigurationsvorlagen schnell und gemäss Best Practices implementiert. Die Deployments entsprechen so den unternehmensweiten Richtlinien.

Die modulare Architektur der DevOps-Plattform unterstützt die unterschiedlichsten Deployment-Prozesse und eine Vielzahl von Projekten und Benutzern mit fein abgestuften Berechtigungen. Für die Integration in DevOps-Umgebungen und die Automatisierung gängiger Aufgaben bietet nevisAdmin 4 ein umfangreiches REST-API. ...

