Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7)berichtet: Am 7. November 2018 wurde die Kapitalerhöhung der PANTAFLIX AG aus Gesellschaftsmitteln im Handelsregister eingetragen. Die Umwandlung wurde auf der ordentlichen Hauptversammlung der PANTAFLIX AG am 25. Juli 2018 beschlossen. Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 13.975.500,00 und ist eingeteilt in 13.975.500 Stückaktien. So stehen den Aktionären der Gesellschaft aus der Erhöhung des Grundkapitals durch eine (teilweise) Umwandlung der eigenen Kapitalrücklage sogenannte Gratisaktien im Verhältnis 1:10 zu. Letzter Handelstag vor dem Aktiensplit, der technischen Umsetzung der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe der Gratisaktien, ist voraussichtlich der 26. November 2018. Die Notierung der neuen Aktien wird am 29. November 2018 aufgenommen. Die Zuteilung erfolgt ...

