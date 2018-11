Die Strabag Property and Facility Services GmbH (Strabag PFS) hat eine weitere Ausschreibung von Telefónica Deutschland gewonnen: Zum 1. Januar 2019 übernimmt sie den Aufbau, den Austausch und die Instandsetzung der Klimaeinrichtungen an über 450 Mobilfunkstandorten des Telekommunikationsanbieters. Der Vertrag wurde für mindestens zwei Jahre abgeschlossen. Über das Volumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer Presseaussendung.

