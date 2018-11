Jena - Das europäische Sicherheitsunternehmen ESET stellt bereits jetzt die Weichen für die Expansion 2019. Gegen den allgemeinen Branchentrend wird ESET sein Vertriebsteam im Bereich Channel-Sales weiter aufstocken, um auch im kommenden Jahr seine Partner noch besser betreuen zu können. In 2018 hat ESET das Channel-Sales-Team bereits verdoppelt und sieht sich für 2019 im Netzwerk- und Einzelplatzgeschäft gut aufgestellt.

«Die starken Veränderungen in der Branche eröffnen uns enorme Wachstumschancen. Deshalb investieren wir jetzt in neues Personal und effektive Strukturen», sagt Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei ESET Deutschland. Neben dem anvisierten Enterprise-Markt sollen so weitere Marktanteile im regionalen Channel-Vertrieb in der Schweiz, Deutschland, Österreich hinzugewonnen werden. Das enorme Wachstum von ESET und der angeschlossenen Fachhändler der vergangenen Jahre erfordert zudem weitere Investitionen, insbesondere in weitere Mitarbeiter. Schlüssel des Erfolgs und Dreh- und Angelpunkt aller Bemühungen bleiben die über 6'000 ESET Fachhändler in der DACH-Region. Ihnen ...

