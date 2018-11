Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ludwigsburg, 22.11.2018 (pta012/22.11.2018/10:30) - Die im m:access der Börse München gelistete IT Competence Group SE erhöht ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Angesichts des aktuell sehr positiv verlaufenden vierten Quartals wird die Gesellschaft im Jahr 2018 einen operativen Gewinn (EBITDA) von mehr als 1 Mio. Euro (bisherige Prognose 0,7 - 1 Mio. Euro) erzielen. Der Umsatz wird weiterhin bei rund 24 Mio. Euro erwartet.



Auch für das kommende Jahr 2019 rechnet der IT-Dienstleister mit einer Fortsetzung des positiven Trends. Der Vorstand erwartet einen Umsatz von mehr als 26 Mio. Euro. Das EBITDA soll dabei wiederum überproportional zulegen und wird bei mindestens 1,5 Mio. Euro erwartet.



