Roland Lötscher bringt langjährige und vielfältige Berufserfahrung

mit. Den Grossteil seiner Karriere absolvierte der 50-Jährige bei

Telekom-Unternehmen im In- und Ausland. So bekleidete er unter

anderem bei Swisscom, Cablecom und zuletzt bei Zain

Führungspositionen in Marketing, Business Development und

Strategieentwicklung. Von seinem Wissen rund um prozessorientierte

und technologisch getriebene Geschäftsmodelle wird Mobility

profitieren, meint Verwaltungsratspräsident Frank Boller. "Wir sind

überzeugt, dass Mobility ihre starke Marktposition unter Roland

Lötscher weiter ausbauen wird und ihre Dienstleistungen vorantreiben

kann. Unser Ziel ist es, uns zum führenden Schweizer Anbieter für

individuelle Mobilität zu entwickeln."



Roland Lötscher folgt per Januar 2019 auf Patrick Marti, der sich

für eine neue Herausforderung in der Retail-Branche entschieden hat.



