Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Unternehmen bleibe einer der am besten aufgestellten Börsenbetreiber weltweit, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er sei auf der gesamten Länge der Wertschöpfungskette präsent. Weitere Zinserhöhungen in den USA und erste Zinserhöhungen in der Eurozone im kommenden Jahr dürften das Wachstum antrieben, ebenso wie eine Zunahme der Kursschwankungen. Deutsche Börse bleibe sein Favorit in der Branche./bek/la Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-11-22/11:06

ISIN: DE0005810055