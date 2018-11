Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat sich gegen Forderungen von SPD und Grünen nach einem grundlegenden Umbau des bisherigen Hartz-IV-Systems gewandt. "Am Grundsatz des Förderns und Forderns darf nicht gerüttelt werden", sagte Kramer am Donnerstag beim Arbeitgebertag in Berlin. Die zentrale Herausforderung bestehe darin, wie möglichst viele Menschen aus der Arbeitslosigkeit herausgeholt werden könnten - und nicht, wie sie besser verwaltet werden könnten.

Sowohl in der SPD als auch bei den Grünen wird über Alternativen zu Hartz IV nachgedacht. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte zuletzt gesagt: "Wir werden Hartz IV hinter uns lassen." Später konkretisierte sie ihre Forderung. Die neue Grundsicherung müsse ein Bürgergeld sein. Die Leistungen müssten klar und auskömmlich sein, Sanktionen müssten weitgehend entfallen.

Kramer forderte die Bundesregierung daneben zu mehr Mut bei Reformen auf. Das Tempo beim Ausbau der digitalen Infrastruktur müsse erhöht werden. Der demografische Wandel stelle Deutschland vor große Herausforderungen. Das Rentenpaket der Bundesregierung aber gehe zu Lasten jüngerer Generationen. In der Energie- und Klimapolitik fehle ein schlüssiges Gesamtkonzept. Nie sei es Deutschland wirtschaftlich besser gegangen, sagte Kramer. Die Unsicherheiten aber nähmen zu, sagte er mit Blick etwa auf Handelskonflikte und den Brexit./hoe/DP/jha

AXC0112 2018-11-22/11:08