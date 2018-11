Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Goldman Sachs von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 291 auf 226 US-Dollar gesenkt. Grund für die Abstufung sei die jüngste Affäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB, schrieb Analystin Betsy Graseck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie lange es dauert, bis die Affäre beendet ist, sei unklar. Gleiches gelte für die Höhe möglicher Strafen für die Investmentbank. Hinzu kämen möglicherweise auch noch Kosten, um die Regulierungsbehörden zufrieden zu stellen. Die für Goldman Sachs schlechte Nachrichtenlage rund um die Affäre könne in den kommenden Monate fortdauern./bek/ajx Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-11-22/11:07

ISIN: US38141G1040