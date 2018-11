Ein einzigartiger Marktplatz zum Einkauf bester asiatischer Produkte in Europa DGAP-News: ComAsia Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Ein einzigartiger Marktplatz zum Einkauf bester asiatischer Produkte in Europa (News mit Zusatzmaterial) 22.11.2018 / 10:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ein einzigartiger Marktplatz zum Einkauf bester asiatischer Produkte in Europa PARIS, FRANKREICH - Media OutReach - 22. November 2018 - Vom 27. bis 29. November 2018 öffnet in Paris die ASIAN GIFTS & HOUSEWARES SHOW-PARIS ihre Pforten und macht die Stadt damit zu einem Anziehungspunkt für europäische Einkäufer, die an neuen Waren in den Einzelhandelskategorien Geschenke, Wohnen und Einrichtung sowie Lifestyle interessiert sind. Bereits zum 2. Mal wird die von der Comasia Limited, einer in Hongkong ansässigen Firma organisierte Messe auf dem Gelände PARIS NORD, VILLEPINTE abgehalten. Aussteller sind asiatische Lieferanten qualitativ hochwertiger Produkte, die ihre Artikel gern direkt an Einkäufer aus Europa verkaufen und mit diesen ins Gespräch kommen möchten. Etwa 320 Hersteller und Exporteure aus China, Hongkong, Taiwan, Indien, Indonesien, den Philippinen, Bangladesch, Sri Lanka und Kroatien werden dort auf mehr als 370 Ständen ihre besten Designs and kreativen Produkte präsentieren. 2017 wurde die erste Messe dieser Art (damals noch unter dem Namen MEGA SHOW-Paris) ins Leben gerufen, um sich eine aktive Teilnahme von über 300 Ausstellern zu sichern, die an den drei Messetagen über 1.300 Fachbesucher treffen sollten. Die zweite Veranstaltung läuft in diesem Jahr unter dem Titel Asian Gifts & Housewares Show und rückt damit das Produktspektrum bzw. den Marktschwerpunkt dieser Messe deutlicher in den Mittelpunkt. Sie wurde als neuer, einzigartiger Knotenpunkt für den Einkauf asiatischer Produkte in Europa konzipiert und bringt damit eine Vielzahl asiatischer Hersteller mit Vertretern von Großimporteuren, Kaufhäusern, Einzelhandelsketten, Versand- und Vertriebshändlern aus Frankreich bzw. ganz Europa zusammen. Zu der großen Palette an Waren, die auf der Messe angeboten werden, gehören u.a.: Kunstgewerbe, Werbeprämien und -geschenke, Artikel für Weihnachten und andere Feste, Modeaccessoires, Geschenkpapier und -verpackung, Spielzeug und Spiele, Haushaltprodukte, Wohndekoration, Möbel, elektronische Haushaltgeräte, Küchenartikel und Tischkultur, Haushaltswaren bzw. Heimwerkerbedarf, Heimtextilien, Teppiche, Matten und Bodenbelag, Schlafzimmer- und Badezimmeraccessoires sowie Gartenmöbel. Diese Paris Show 2018 bietet insbesondere europäischen Einkäufern, die zunehmend in kleineren Mengen und mit kürzeren Kaufzyklen beschaffen bzw. einkaufen, eine einzigartige Handelsplattform. Teilnehmende Fachbesucher können hier viele Unternehmen aus dem asiatischen Raum treffen, die in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in Produktdesigns, Innovation, Verbesserungen der Qualität bzw. Lieferung sowie in die Fertigung umweltfreundlicherer Produkte gesteckt haben. Neben den üblichen Besucherausweisen wird Fachbesuchern, die sich im Voraus anmelden und bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ein Sponsoring in Höhe von 100 EUR angeboten. Weitere Angaben und Updates zur Messe finden sich auf der Website der Veranstaltung unter: www.asiangnhparis.com. ________________________________________________________________________________ Linda Chan linda.chan@comasia.com.hk Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DNCELSLSVB Dokumenttitel: Ein einzigartiger Marktplatz zum Einkauf bester asiatischer Produkte in Europa 22.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 749985 22.11.2018 AXC0114 2018-11-22/11:10