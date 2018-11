Erwartungsgemäß setzte sich das Korrekturszenario in den letzten Handelstagen fort. Brent C.O. hat das von uns in der letzten Kommentierung vom 14.11. skizzierte Bewegungsziel (Zone 61,5 bis 58,5 US-Dollar) mittlerweile abgearbeitet. Ausgehend von diesem Niveau konnte sich der Ölpreis zuletzt zwar erholen, doch so richtig überzeugend ist das noch nicht… Insofern stellt sich die Frage: Setzt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...