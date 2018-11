Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der Tatsache, dass in den USA Thanksgiving gefeiert wird, richtet sich das Augenmerk der Akteure auf die Entwicklungen in Europa, so die Analysten der Helaba.Gelegenheit dazu würden das INSEE-Geschäftsklima in Frankreich, das Verbrauchervertrauen der Eurozone und diverse EZB-Redebeiträge sowie das Protokoll der EZB-Ratssitzung von Ende Oktober bieten. Politische Entwicklungen in Rom, London und Brüssel würden ebenso zu beachten bleiben, sei doch die Risikoaversion aufgrund der Verunsicherungen rund um das italienische Defizit und den "Brexit" verantwortlich für die jüngsten Rückgänge beim Eurokurs und den Bundrenditen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...