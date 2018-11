Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt sind die Kurse leicht zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 160,58 (160,89) Zähler verloren. Gegen den Trend hätten italienische Anleihen gewonnen. Die Ankündigung eines Defizitverfahrens der EU-Kommission gegen Italien habe nicht gestört, da dies so erwartet worden sei. Vielmehr seien Aussagen von Vize-Regierungschef Salvini, der sich offen für einen Dialog über die geplanten Investitionen gezeigt habe, positiv interpretiert worden. US-Anleihen hätten nach durchwachsenen Konjunkturdaten und vor dem Feiertag nur wenig verändert notiert. (22.11.2018/alc/a/a) ...

