EZB veröffentlicht Bericht über ihre letzte Sitzung Mehrere Zentralbanker halten heute Reden

Am Donnerstag sieht der Kalender recht ruhig aus, aber eine der heutigen Berichte könnte die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Am frühen Nachmittag erhalten wir nämlich das Sitzungsprotokoll der EZB zu ihrem Oktober-Treffen. Abgesehen davon halten mehrere Zentralbanker im Laufe des Tages Reden. 13:30 Uhr | EZB-Sitzungsprotokoll: Berichte über den italienischen Haushaltsentwurf für 2019 haben viel Aufmerksamkeit erregt. Die EU-Kommission hat gestern den leicht revidierten italienischen Haushalt abgelehnt. Die italienische Regierung hielt an ihrer Ansicht fest, dass der Haushalt angemessen ist (einige Berichte ...

