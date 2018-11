FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.11.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 344 (405) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SIRIUS MINERALS PRICE TARGET TO 40 (50) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES FERGUSON TO 'BUY' ('HOLD') - CFRA CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 590 (665) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 800 (700) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS DAIRY CREST PRICE TARGET TO 490 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 530 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 270 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 505 (540) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES EUROPEAN CAPITAL GOODS TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - DEUTSCHE BANK RAISES EUROPEAN CHEMICALS TO 'OVERWEIGHT' (BENCHMARK) - EXANE BNP CUTS CYBG PRICE TARGET TO 265 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1825 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2550 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 690 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS KINGFISHER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 240 (350) PENCE - INVESTEC RAISES PREMIER FOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 51 (56) PENCE - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 981 (998) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BIFFA PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 560 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST EAT TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 603 (742) PENCE - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 775 (743) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SSP GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 640 (620) PENCE - LIBERUM CUTS KELLER GROUP PRICE TARGET TO 980 (1150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MAJESTIC WINE TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 82 (83) PENCE - 'BUY' - MS CUTS HALMA TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1360 (1580) PENCE - MS CUTS SPIRAX-SARCO TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - TARGET 6260 (7330) P - PEEL HUNT CUTS CHARLES STANLEY GROUP PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS KELLER GROUP PRICE TARGET TO 675 (1040) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS MAJESTIC WINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 350 PENCE - RBC CUTS MAJESTIC WINE PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ROYAL MAIL TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 315 PENCE - SOCGEN CUTS KINGFISHER TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 199 (272) PENCE - SOCGEN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 465 (583) PENCE - 'SELL'



