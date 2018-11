Bonstetten (ots) -



40 Gigawattstunden Strom pro Jahr soll die Autobahn A4 im Knonauer

Amt produzieren, Strom für 10'000 Haushaltungen. Das Projekt ist in

ein realitätsnahes Stadium gekommen. Wenn alles nach Plan verläuft,

kann die Projektstudie im Frühling dem ASTRA vorgelegt werden.



Schon 2011 hatten ein Ingenieur und zwei Energiefachleute ein

erstes Projekt für ein Solardach auf der Autobahn A4 im Knonauer Amt

ausgearbeitet. Nach Rücksprache mit dem ASTRA erfuhren die

Initianten, dass man bereits mit einem Konsortium um die Servipier AG

im Gespräch ist, das ein gleiches Projekt im Wallis entworfen hat. In

Absprache mit dem ASTRA hat die Standortförderung Knonauer Amt dann

zugewartet, bis das Pilotprojekt in Fully (VS) vorgestellt wurde. Das

ist nun der Fall und jetzt will man ein Projekt für das Säuliamt

ausarbeiten. Einschätzungen gehen von einer Stromproduktion von 40

Gigawattstunden und mehr aus, was 15 Prozent des geschätzten

Strombedarfs von 2050 entspricht. Damit würde der Jahresbedarf von

über 10'000 Haushaltungen gedeckt.



EnergieRegion Knonauer Amt mit Verdoppelung des Deckungsgrads seit

2010



Es ist kein Zufall, dass das Knonauer Amt sehr interessiert ist,

diese Anlage zu bauen. Schon heute sind die Ämtler gut unterwegs in

eine nachhaltige Energiezukunft. 2010 startete die regionale

Standortförderung das Schwerpunktprojekt "EnergieRegion Knonauer

Amt". Heute liegen Daten für die ersten 6 bis 7 Jahre vor.

Effizienzmassnahmen führten zu einer Reduktion des Energieverbrauchs

an Strom und Wärme von 17 Prozent pro Kopf. Die Steigerung der in der

Region produzierten Erneuerbaren bei Strom und Wärme beträgt

gegenüber 2010 über 80 Prozent und deckt den Gesamtverbrauch zu 16,1

Prozent (2010 = 8,2%). Mehr Arbeitsplätze und Beschäftigte, deutliche

Zunahme der Steuerkraft sowie zusätzliches Auftragsvolumen für das

Gewerbe sind einige der positiven Begleiterscheinungen.



Kontakt:

Charles Höhn, Projektleiter

Standortförderung Knonauer Amt

Forum Energie-Umwelt

Postfach 704, 8910 Affoltern am Albis

Tel. +41 (0)43 333 55 66

Direkt: +41 (0)44 700 23 82

charles.hoehn@knonauer-amt.ch

www.knonauer-amt.ch