DGAP-Media / 2018-11-22 / 11:00 *Görlitz, 22.11.2018* *niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN * *DSER, im Verbund der niiio finance group AG, entwickelt die technische Basis für eine White-Label-Lösung zur Online-Vermögensverwaltung der V-BANK AG* *Angebot steht Geschäftspartnern der Bank der Vermögensverwalter ab Januar 2019 zur Verfügung* *- Die Lösung basiert auf dem DSER-Portfoliomanagementsystem munio* *- Im Komplettpaket erhalten unabhängige Vermögensverwalter zusätzlich einen Internetauftritt im eigenen Layout. Online-Onboarding und Kunden-Login erfolgen auf der Webseite des Vermögensverwalters* Unabhängige Vermögensverwalter, die ihre Dienstleistung zukünftig auch digital gestützt anbieten wollen, können ab 2019 auf eine neue White-Label-Software-Lösung zurückgreifen. Diese will die V-BANK AG (www.v-bank.com [1]) ihren Geschäftspartnern anbieten. Den technischen Kern dieser Lösung bildet das Portfoliomanagementsystem munio der DSER GmbH, die das Angebot zusammen mit einer deutschen Großbank entwickelt hat. *Moderne Technologie stützt etablierte Prozesse der Vermögensverwaltung* Vorstand Johann Horch: "Unser Portfoliomanagement-System munio ist die Basis des neuen Angebots. Der Vermögensverwalter kann vollautomatisch seine Musterportfolios einrichten, bei Bedarf neu anpassen und ein MiFID II konformes Reporting sicherstellen." Der Vermögensverwalter hat zudem die Möglichkeit, mit munio sein bestehendes Portfoliomanagementsystem komplett abzulösen und dieses dann auch für seine klassischen Mandate zu nutzen. Gleichzeitig liefert das Görlitzer Technologie- und Softwareunternehmen DSER eine auf den Erkenntnissen der modernen Konsumpsychologie und Verhaltensforschung basierende Onboarding-Strecke, die eine rechtssichere Depoteröffnung für natürliche Einzelpersonen ermöglicht. Vermögensverwalter müssen für formale Vorgänge rund um die digitale Vermögensverwaltung keinen persönlichen Kontakt mehr mit ihren zukünftigen Mandanten aufnehmen. Sämtliche Vertragsdokumente mit allen Anlagen wie der Geeignetheitserklärung sowie der Depotbankvertrag sind im Online-Onboarding integriert. Vermögensverwalter werden so in die Lage versetzt, bestehende Kleinmandate zukünftig kosten- und zeiteffizienter zu betreuen. Ebenso können neue Zielgruppen erschlossen und neue Kunden gewonnen werden. "munio ist für Vermögensverwalter die schlanke, smarte und kostengünstige Lösung für den Einstieg in die digitale Vermögensverwaltung", so Horch. Vermögensverwaltung kann künftig so persönlich wie nötig und so digital wie möglich sein. Johann Horch weiter: "Wir sind stolz, dass die V-BANK ihren Geschäftspartner unsere Dienstleistung anbietet, und wir so unabhängige Vermögensverwalter bei ihrem Vorhaben zur Digitalisierung unterstützen. Damit setzt sich die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Software-Lösungen in überzeugender Weise fort. Dabei können wir viele unserer Kompetenzen in diesem Projekt einbringen. Wir freuen uns, mit diesem Abschluss der DSER GmbH einen weiteren wichtigen Auftrag der jüngeren Unternehmensgeschichte verbuchen zu können." Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG 2018-11-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 749903 2018-11-22 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f6b77b6266eb41f153b91602a954e9f8&application_id=749903&site_id=vwd&application_name=news

