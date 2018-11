Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG stufen die 6,00%-Anleihe der FCR Immobilien AG 2018/23 (WKN A2G9G6) von 3,5 auf 4 Sterne herauf. Ausschlaggebende Punkte für die Heruafstufung seien dabei die im laufenden Jahr erzielte überproportionale Ergebnisausweitung sowie die erfolgreiche Aufnahme der FCR-Aktie im Segment Scale an der Börse Frankfurt. In Verbindung mit der Rendite von 6,10% p.a. (auf Kursbasis von 99,94% am 20.11.2018) wird die Anleihe nun als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.

ANLEIHE CHECK: Die im Februar 2018 emittierte Anleihe der FCR Immobilien AG mit Laufzeit bis 20.02.2023 und einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 20.02. und 20.08.) ausgestattet. Die Anleihen werden mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf und Berlin gehandelt.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind keine vorzeitigen ...

