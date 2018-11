Infineon ist am Mittwoch wieder erstarkt. Der Wert konnte einen Aufschlag von fast 5 % verbuchen und nähert sich nun wieder deutlicheren Signalen für einen möglichen Trendwechsel. Die Aktie schaffte den Sprung in die Region von 18 Euro - sie ist noch 2 % davon entfernt - und könnte dann in einen charttechnischen Erholungsprozess übergehen. Der Trendwechsel ist zwar noch immer nicht erreicht, wenn diese Hürde überwunden wird - dafür müssten zunächst 19 Euro, besser sogar 20 Euro überwunden werden. ... (Frank Holbaum)

