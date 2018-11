Zur Eröffnung des 19. Forum Neue Energiewelt äußerte sich der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium zum aktuellen Stand der Debatte zum Energiesammelgesetz. Derzeit wird heftig gerungen, doch bis Anfang nächster Woche wollen sich die Koalitionspartner einigen. Dabei steht auch die Höhe der geplanten Photovoltaik-Sonderkürzung zum Jahreswechsel weiter zur Diskussion.Thomas Bareiß (CDU), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, eröffnete am Donnerstag das 19. Forum Neue Energiewelt in Berlin. In seiner Rede drückte er sich lange um das Thema, das die meisten Teilnehmer wohl am brennensten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...