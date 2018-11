Im Zuge der weltweiten Legalisierungswelle legen die Grünen einen Gesetzentwurf für die erleichterte Verordnung von Cannabis für Patienten mit schweren Erkrankungen vor. Bislang hemmen bürokratische Hürden einen bedarfsgerechten Einsatz.Schmerzlindernd, entzündungshemmend, angst- und krampflösend: Das Spektrum für den Einsatz von medizinischem Cannabis ist breit gefächert. Seit März 2017 gibt es eine gesetzliche Grundlage für die Verordnung von Cannabis als Medizin. Seitdem haben Patienten die Möglichkeit, Hanf in standardisierter Qualität für therapeutische Zwecke von ihrem Arzt zu erhalten, auch die Erstattungsfähigkeit über die gesetzlichen Krankenkassen wurde geschaffen. Die Entscheidung, ob schließlich ein Hanfprodukt zur Linderung schwerwiegender Krankheiten zum Einsatz kommt, sollte beim behandelnden Arzt liegen - soweit die Theorie. In der Praxis allerdings scheitern viele potenzielle Verordnungen schlicht am Genehmigungsvorbehalt der Krankenversicherungen.

