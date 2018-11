Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Generali nach dem Investorentag in Mailand auf "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Gewinnwachstumsziel bis 2021 sei leicht höher als das bisherige und die Markterwartungen, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die prognostizierte Ausschüttungsquote des italienischen Versicherers passe zur erwarteten Dividendenentwicklung./ag/ajx Datum der Analyse: 22.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0000062072